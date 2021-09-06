Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Открытого шоссе

12:12

Сергеем Собяниным открыто движение по участку Северо-Восточной хорды (СВХ) между Открытым и Ярославским шоссе с транспортной развязкой на проспекте Мира.

Мэр отметил Северо-Восточную хорду как крупнейшую городскую магистраль, соединяющую семь крупных магистралей и пятнадцать улиц, проходящую от Бусиновской до Косиновской развязки, Некрасовки, от платной санкт-петербургской дороги до строящейся дороги на Казань.

“Сегодня открыты еще два участка, соединяющие Открытое шоссе и Ярославку. И остался внутри города один участок - это участок, соединяющий Дмитровку и Ярославку, который мы должны запустить в следующем году. И Северо-Восточная хорда будет готова”, — рассказал мэр.

Он добавил, что Северо-Восточная хорда улучшит движение в половине города, на МКАД и уменьшит трафик в центре столицы.

«Но сама городская магистраль уже заработает в следующем году в полном объеме», — отметил Сергей Собянин.