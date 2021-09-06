Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Открытого шоссе
12:12 06.09.2021
Сергеем Собяниным открыто движение по участку Северо-Восточной хорды (СВХ) между Открытым и Ярославским шоссе с транспортной развязкой на проспекте Мира.
Мэр отметил Северо-Восточную хорду как крупнейшую городскую магистраль, соединяющую семь крупных магистралей и пятнадцать улиц, проходящую от Бусиновской до Косиновской развязки, Некрасовки, от платной санкт-петербургской дороги до строящейся дороги на Казань.
“Сегодня открыты еще два участка, соединяющие Открытое шоссе и Ярославку. И остался внутри города один участок - это участок, соединяющий Дмитровку и Ярославку, который мы должны запустить в следующем году. И Северо-Восточная хорда будет готова”, — рассказал мэр.
Он добавил, что Северо-Восточная хорда улучшит движение в половине города, на МКАД и уменьшит трафик в центре столицы.
«Но сама городская магистраль уже заработает в следующем году в полном объеме», — отметил Сергей Собянин.
НОВОСТИ
- 13:20 06.09.2021
- В Раде подготовили изменения в Конституцию Украины по децентрализации, сообщил вице-спикер
- 13:05 06.09.2021
- Скафандры для индийских астронавтов изготовят в России
- 13:00 06.09.2021
- Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака суд приговорил к 11 и 10 годам лишения свободы
- 12:32 06.09.2021
- Никогда не брали кредиты порядка 15% россиян
- 12:20 06.09.2021
- МИД КНР потребовал от мятежников в Гвинее немедленно освободить президента Альфу Конде
- 12:05 06.09.2021
- В Москве выявили 1 463 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 06.09.2021
- С установлением контроля над Панджшером война в Афганистане окончена, заявили талибы
- 11:32 06.09.2021
- Чувашская епархия рассматривает обращение священника, призвавшего священнослужителей раскрыть доходы
- 11:20 06.09.2021
- В России выявили 17 856 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:05 06.09.2021
- Минск уведомил посольство РФ о задержании обвиняемой в клевете на Лукашенко россиянки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать