США намерены обновить радиолокационную систему ПВО Эстонии
16:12 08.09.2021 Источник: Интерфакс
Военно-воздушные силы США планируют модернизировать радиолокационную систему ПВО средней дальности в Эстонии.
"ВВС США готовят контракт (с компанией по производству вооружений Эстонии) на модернизацию радаров Lockheed Martin AN / TPS-77 в Эстонии", - сообщили ВВС США в Twitter.
Заявление ВВС США подтвердило и министерство обороны Эстонии.
"Мы можем подтвердить, что правительство США планирует профинансировать модернизацию существующей радиолокационной системы TPS-77 в рамках проекта IAMD, но детали и суммы все еще находятся на стадии переговоров", - сообщила в среду порталу телерадиовещания ERR пресс-секретарь Минобороны Сьюзан Лиллевяли (Susan Lillevali).
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