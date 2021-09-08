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НОВОСТИ

США намерены обновить радиолокационную систему ПВО Эстонии

16:12 08.09.2021 Источник: Интерфакс

Военно-воздушные силы США планируют модернизировать радиолокационную систему ПВО средней дальности в Эстонии.

"ВВС США готовят контракт (с компанией по производству вооружений Эстонии) на модернизацию радаров Lockheed Martin AN / TPS-77 в Эстонии", - сообщили ВВС США в Twitter.

Заявление ВВС США подтвердило и министерство обороны Эстонии.

"Мы можем подтвердить, что правительство США планирует профинансировать модернизацию существующей радиолокационной системы TPS-77 в рамках проекта IAMD, но детали и суммы все еще находятся на стадии переговоров", - сообщила в среду порталу телерадиовещания ERR пресс-секретарь Минобороны Сьюзан Лиллевяли (Susan Lillevali).

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