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НОВОСТИ

«Роснефть» запускает рейсы на объекты проекта "Восток Ойл" из Норильска

18:38 08.09.2021

Из аэропорта Норильска начали отправляться рейсы воздушных судов «Роснефти» для доставки вахтовых работников на строящиеся объекты масштабного проекта «Восток Ойл». Авиационное сообщение выполняется по маршруту Норильск – Диксон – «Бухта Север», а также по другим направлениям. К авиаобслуживанию «Восток Ойл» дополнительно привлекли 22 воздушных судна «Роснефти», которые станут базироваться в аэропорту «Алыкель» Норильска. Пилоты будут использовать современную авиатехнику оснащенную новым радиоэлектронным и навигационным оборудованием, отвечающую мировым стандартам безопасности, которую можно эксплуатировать в условиях низких температур Крайнего севера.

Вахтовые бригады из аэропорта города Игарка уже доставляются новыми вертолетами на объекты Ванкорского кластера, входящего в проект «Восток Ойл». Кроме того, современные самолеты курсируют по маршруту Красноярск – Игарка – Красноярск. С 2022 года воздушные перевозки на месторождения проекта «Восток Ойл» будут организованы с использованием 43 единицы авиатехники, среди которых 10 самолетов и 33 новых вертолета.

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