0
0
124
НОВОСТИ

Собянин объявил об открытии двух новых дорог в ТиНАО

18:21 14.09.2021

Об открытии выезда из города Московский к станции метро «Филатов Луг» и связки между Киевским и Калужским шоссе объявил на своей страничке Вконтакте мэр Москвы Сергей Собянин, по его словам, новый выезд из Московского к станции метро «Филатов Луг» сэкономит жителям Московского около часа в день.

«Открыли две новые дороги в ТиНАО: выезд из Московского к станции «Филатов Луг» и связку между Киевским и Калужским шоссе. Выезд из Московского небольшой - чуть больше 2 км, но крайне важный. Раньше местные жители ехали к метро в час пик около 40 минут - в объезд, через Киевское шоссе. Прямая дорога займет 7-10 минут. Колоссальная экономия времени», — пишет Собянин.

Градоначальник указывает, что новая связка между Киевским и Калужским шоссе уже шестая. «До их появления переехать с одной магистрали на другую можно было только через МКАД и малую бетонку. Теперь есть МКАД, ЦКАД, трасса «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» и четыре местные дороги», — отметил Сергей Собянин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 14.09.2021
Путин назвал главной проблемой центральных регионов России ситуацию с аварийным жильем
0
65
19:18 14.09.2021
В Москве прошло обучение наблюдателей на выборах от партии "Справедливая Россия - За правду"
0
66
18:40 14.09.2021
Биологи собираются возродить мамонтов
0
164
18:11 14.09.2021
5-летие Sbergile: итоги самой большой Agile-трансформации в мире
0
160
18:00 14.09.2021
Единовременную выплату родителям школьников в 10 тыс. рублей получили 20,6 млн россиян
0
177
17:40 14.09.2021
Собянин увеличил максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга
0
210
17:32 14.09.2021
Порядка 70% колледжей в РФ перейдут с 2024 года на сокращенные сроки обучения - Голикова
0
248
17:12 14.09.2021
Чешский суд взял под стражу россиянина Александра Франчетти
0
279
17:11 14.09.2021
К 80-летию Битвы под Москвой столичные ветераны получат материальную помощь в 40 тыс. рублей
0
217
17:08 14.09.2021
Не позволим уничтожить граффити с именами пропавших детей - Олег Леонов
0
213

Возврат к списку