Собянин объявил об открытии двух новых дорог в ТиНАО
18:21 14.09.2021
Об открытии выезда из города Московский к станции метро «Филатов Луг» и связки между Киевским и Калужским шоссе объявил на своей страничке Вконтакте мэр Москвы Сергей Собянин, по его словам, новый выезд из Московского к станции метро «Филатов Луг» сэкономит жителям Московского около часа в день.
«Открыли две новые дороги в ТиНАО: выезд из Московского к станции «Филатов Луг» и связку между Киевским и Калужским шоссе. Выезд из Московского небольшой - чуть больше 2 км, но крайне важный. Раньше местные жители ехали к метро в час пик около 40 минут - в объезд, через Киевское шоссе. Прямая дорога займет 7-10 минут. Колоссальная экономия времени», — пишет Собянин.
Градоначальник указывает, что новая связка между Киевским и Калужским шоссе уже шестая. «До их появления переехать с одной магистрали на другую можно было только через МКАД и малую бетонку. Теперь есть МКАД, ЦКАД, трасса «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» и четыре местные дороги», — отметил Сергей Собянин.
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