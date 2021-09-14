"Аль-Каида" благодаря талибам сможет через 1-2 года организовать теракты в США - разведка

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористическая группировка "Аль- Каида" (запрещена в РФ) в случае сохранения радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) власти в Афганистане уже через один-два года сможет восстановить свой потенциал для организации терактов на территории США. Об этом сообщило во вторник агентство Блумберг со ссылкой на оценки угроз национальной безопасности от представителей американских спецслужб.

"Согласно актуальным данным, по самым осторожным прогнозам, "Аль-Каиде", вероятно, понадобится от одного года до двух лет для создания некоторого потенциала, чтобы по крайней мере представлять угрозу нашей стране", - цитирует агентство директора Разведывательного управления Министерства обороны США генерала Скотта Берриера.

Американские спецслужбы уже отслеживают деятельность "Аль-Каиды" по восстановлению своего присутствия в Афганистане, отметил со своей стороны заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн. Его прогноз также охватывает период от одного года до двух лет.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.