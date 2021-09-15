Посол США обещал изучить полученные документы о вмешательстве в выборы в РФ - Лавров
11:00 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол США в Москве Джон Салливан обещал изучить переданные ему в МИД РФ 10 сентября документы относительно вмешательства американских компаний в российские выборы. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе.
"Конкретные факты были переданы американскому послу, он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сообщил, что у них нет никаких данных, что кто-то нарушает российское законодательство, но данные ему передали, они достаточно серьезные. Мы ждем ответа от наших американских коллег, почему такое происходит", - сказал Лавров.
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