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НОВОСТИ

Ракеты КНДР пролетели около 800 км - южнокорейские военные

11:20 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запущенные КНДР в среду ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Об этом сообщил Комитет начальников штабов Республики Корея.

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