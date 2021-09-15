Увеличение количества игроков на рынке космических услуг говорит о его серьезном потенциале - Роман Романенко

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, сооснователь Apple сообщит в своем Twitter о намерении создать свою частную космическую компанию Privateer Space для того, чтобы сделать космос безопасным и доступным для всех. Также он озвучил предположение о будущих поселениях людей на других планетах благодаря проектам как государственных, так и частных агентств.

Летчик-космонавт и Герой России Роман Романенко, комментируя намерения Стива Возняка, сказал: «Желание Стива Возняка присоединиться к бизнесменам, уже осуществляющим космические проекты, показатель того, что частные инвесторы поверили в космос и те перспективы, которые он открывает. Действительно, рынок космических услуг имеет огромный потенциал, он растёт год от года, и постоянное увеличение игроков на нём это только подтверждает. Считаю, что России нужно наращивать усилия в этом плане, чтобы не отставать».

По мнению некоторых экспертов, ситуация на космическом рынке Соединенных Штатов напоминает начало «золотой лихорадки», интерес бизнесменов ориентирован на успехи Илона Маска и Джеффа Безоса, занимающихся космическими проектами и являющимися богатейшими людьми в мире.