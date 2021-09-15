Песков пообещал узнать, есть ли у Путина аккаунт на госуслугах
17:12 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову неизвестно, есть ли у Владимира Путина аккаунт на Едином портале государственных услуг. Представитель Кремля пообещал, что узнает эту информацию.
"Я не могу вам сказать, есть ли у него точно аккаунт на госуслугах. Я узнаю, поинтересуюсь", - заверил представитель Кремля, отвечая в среду на соответствующий вопрос журналистов.
Песков также сообщил, что режим работы Путина и требования к обеспечению его безопасности не предусматривают возможность и необходимость социального мониторинга. Глава государства во вторник заявил, что перейдет на самоизоляцию из-за контактов с заразившимися коронавирусом в его окружении.
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