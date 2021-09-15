Собянин назвал знаковые объекты программы благоустройства Москвы этого года

19:05

Мэр Москвы обозначил важные объекты программы благоустройства столицы в 2021 году - сообщает пресс-служба мэрии и правительства Москвы.

В 2021 году проводились работы по обустройству комфортной городской среды в Москве: благоустраивались парки и улицы, придомовые территории, обеспечивалась бесперебойная работа городской инфраструктуры; реализовывались программы охраны окружающей среды и поддержание чистоты и порядка в столице. В целом работами по благоустройству было охвачено более 5 тыс. различных городских объектов.

В материалах пресс-службы одним из наиболее масштабных проектов программы отмечается благоустройство "Парка Яуза". Целью этого масштабного проекта является создание единого рекреационного пространства – от Ростокинского акведука до МКАД – общей протяженностью свыше 16 км, с выходами на ВДНХ и в Лосиный остров. В рамках обустройства поймы реки Яузы в 2016-2020 гг. были благоустроены 5 участков общей площадью 135 га – вдоль Лазоревого, Тенистого и Чукотского проездов, на территории сада Будущего и вдоль Заповедной улицы.

В 2021 г. к ним добавятся 2 территории в пойме притока Яузы общей площадью 49,1 га., тут создана экотропа, вело-пешеходные маршруты, настилы и смотровые площадки, детские и спортивные зоны, и вскоре откроется Эколого-просветительский центр. В 2022 г. планируются благоустроить ещё 2 участка реки Яузы вдоль Северодвинской улицы и от Широкой улицы до Енисейской улицы общей площадью 60,3 га.

Удобный единый пешеходный маршрут создан в исторической части города от «Москва-Сити» до Таганской площади, общей протяженностью 19 км. В него входят Новодевичья, Краснопресненская, Москворецкая и другие набережные. Помимо этого проходят реконструкции более 200 поликлиник, из них 137 - поликлиники первой очереди. В настоящее время ведутся работы по реконструкции 46 зданий городских поликлиник общей площадью свыше 200 тыс. кв. м, которые планируется завершить в конце 2021 года - начале 2022 года. Осуществляется капитальный ремонт 4 корпусов Боткинской больницы и шести корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

В 2021 году, как указывается в материалах пресс-службы, завершено обустройство острова Балчуг.

Отмечается, что с 2011 года правительством приведено в порядок и благоустроена на новом уровне более 886 парковых зон общей площадью более 19,5 тысячи гектар.

«По мнению самих москвичей, парки превратились в принципиально новые современные объекты, предоставляющие широкие возможности для комфортного отдыха в шаговой доступности от жилых домов. Летом - это велодорожки, спортивные площадки, площадки воркаут, а зимой - лыжные трассы, катки и горки для катания. В 2021 году было проведено либо завершается благоустройство 121 парка и знакового объекта общей площадью более 950 га. В планах на 2022 год - благоустройство свыше 100 знаковых объектов, парковых и озелененных территорий», — сообщает пресс-служба мэрии и правительства Москвы.