Британский ботанический сад стал мировым рекордсменом по числу растений

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Королевский ботанический сад Кью в Лондоне, известный также как "Кью Гарденс", вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую в мире коллекцию живых растений. Об этом в четверг сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, лондонский дендрарий еще в 2019 году насчитывал 16,9 тыс. уникальных видов растений. В настоящее время коллекция Королевского ботанического сада стала еще более внушительной. Это делает "Кью Гарденс" владельцем "самой разнообразной коллекции живой флоры в ботаническом саду, расположенном на одной территории", сообщили представители Книги рекордов Гиннесса.

"Мы в полном восторге от того, что нам принадлежит рекорд самой большой коллекции живых растений", - отметил в интервью Би-би-си директор по садоводству Королевского ботанического сада Ричард Барли. При этом администрация "Садов Кью" ожидает, что количество растений значительно возрастет.

В 2020 году экземпляр из питомника "Кью Гарденс" получил награду за самую длинную ловушку для растений "Непентес" размером 16,9 дюйма (43 см). Королевскому ботаническому саду также принадлежит крупнейшее в мире хранилище семян. Банк семян тысячелетия расположен в Уэйкхерсте в Западном Сассексе, в нем содержится более 2,4 млрд семян почти 40 тыс. видов растений.

Основанный в 1759 году Королевский ботанический сад Кью признан во всем мире как центр для изучения разнообразия растительного мира. Он вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2003 году.

Сады площадью 132 гектара расположены в юго-западной части Лондона между Ричмондом и Кью, на этой территории произрастает множество редких представителей флоры. Например, аморфофаллус титанический официально является самым высоким и самым пахучим растением в мире. На территории садов также находятся Пальмовый дом, Оранжерея и Пагода.