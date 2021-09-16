Путин принял приглашение КНР посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года - Лавров

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 года. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И в Душанбе.

"В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года. И, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества", - сказал он.