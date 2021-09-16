Новый законопроект вернет пенсионерам похищенные деньги, уверен Тимофей Баженов
16:40 16.09.2021
|Автор фото: Максим Манюров
Общественный лидер Тимофей Баженов, комментируя новый документ сказал: «Я неоднократно заявлял о необходимости внесения изменений в законодательство, которое будет защищать население от телефонных и кибермошенников. Я рад, что мой голос и голос миллионов россиян был услышан. Преступники умело используют приемы социального инжиниринга, поэтому то, что они стали жертвой кибермошенников, люди понимают только тогда, когда с их счетов уже пропали все сбережения. Новый закон поможет вернуть средства в максимально полном объёме»
В случае одобрения предложения Минфина, денежные средства, мошенническим способом уведенные со счетов граждан, будут перехватываться еще до перераспределения на подставные счета, с этой целью подозрительные счета будут принудительно блокироваться на срок до 25 дней.
Тимофей Баженов подчеркнул необходимость защиты граждан от деятельности киберпреступников, особенную заботу у него вызывает социально-незащищенный слой граждан, в который попадают лица старшего возраста, дети и лица с ограниченными возможностями. «Цинизм преступников не знает границ. Но я уверен, что государству под силу справиться с этой угрозой», — заключил общественный деятель.
НОВОСТИ
- 17:12 16.09.2021
- В Госдуме сообщили о значительном росте числа антипрививочников в России
- 17:09 16.09.2021
- «Роснефть» и Агентство природных ресурсов и энергетики Японии будут сотрудничать в сфере углеродного менеджмента
- 17:00 16.09.2021
- Пакт AUKUS заставляет ЕС работать над расширением своей стратегической автономии - Боррель
- 16:54 16.09.2021
- Сбер зачислил военнослужащим президентские выплаты по 15 тысяч рублей, дополнив их скидками и подарками экосистемы
- 16:50 16.09.2021
- Книга пастора Ледяева признана экстремистским материалом
- 16:32 16.09.2021
- Россия приближается к пределу роста ипотеки - глава ЦБ РФ
- 16:12 16.09.2021
- Сборная России поднялась на 37-ю строчку в рейтинге ФИФА
- 16:03 16.09.2021
- Удивительные существа из морских глубин появились в СберБанк Онлайн
- 16:00 16.09.2021
- Путин принял приглашение КНР посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года - Лавров
- 15:37 16.09.2021
- Активисты не дали «Жилищнику» закрасить имена пропавших детей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать