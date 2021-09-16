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НОВОСТИ

Новый законопроект вернет пенсионерам похищенные деньги, уверен Тимофей Баженов

16:40 16.09.2021

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Автор фото: Максим Манюров
Министерством финансов РФ подготовлен новый законопроект, призванный урегулировать возвращение денежных средств, похищенных кибер-мошенниками на банковские счета российских граждан. Предположительно законопроект будет подготовлен этой осенью, в таком случае он будет рассмотрен депутатами Госдумы нового созыва в ближайшее время.

Общественный лидер Тимофей Баженов, комментируя новый документ сказал: «Я неоднократно заявлял о необходимости внесения изменений в законодательство, которое будет защищать население от телефонных и кибермошенников. Я рад, что мой голос и голос миллионов россиян был услышан. Преступники умело используют приемы социального инжиниринга, поэтому то, что они стали жертвой кибермошенников, люди понимают только тогда, когда с их счетов уже пропали все сбережения. Новый закон поможет вернуть средства в максимально полном объёме»

В случае одобрения предложения Минфина, денежные средства, мошенническим способом уведенные со счетов граждан, будут перехватываться еще до перераспределения на подставные счета, с этой целью подозрительные счета будут принудительно блокироваться на срок до 25 дней.

Тимофей Баженов подчеркнул необходимость защиты граждан от деятельности киберпреступников, особенную заботу у него вызывает социально-незащищенный слой граждан, в который попадают лица старшего возраста, дети и лица с ограниченными возможностями. «Цинизм преступников не знает границ. Но я уверен, что государству под силу справиться с этой угрозой», — заключил общественный деятель.

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