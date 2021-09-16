Пакт AUKUS заставляет ЕС работать над расширением своей стратегической автономии - Боррель

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партнерство США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности (AUKUS) подчеркивает необходимость работать над расширением стратегической автономии Евросоюза, а также над расширением присутствия ЕС, в том числе военного, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил в четверг глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, где он представил подготовленную внешнеполитической службой ЕС стратегию продвижения интересов Евросоюза в Индо- Тихоокеанском регионе - в той же самой зоне, на которую в первую очередь нацелен пакт AUKUS.

"С нами не консультировались при принятии этого решения. И этот пакт подчеркивает важность для ЕС укрепления нашей стратегической автономии, нашей способности действовать самостоятельно", - заявил глава дипломатической службы ЕС.

В то же время Боррель призвал "не драматизировать чрезмерно" роль создания этого партнерства для отношений ЕС с США, Австралией и Великобританией. "То, что произошло, не означает, что мы закроем двери для сотрудничества с этими странами, которые являются нашими ценными союзниками", - сказал он.

"Этот альянс подчеркнул важность Индийско- Тихоокеанского региона для нашей безопасности и экономических возможностей и необходимость расширения нашего присутствия в регионе, включая присутствие наших военных кораблей, - заявил Боррель. - Военные корабли ЕС присутствуют в разных регионах мира, и важно, чтобы в этом регионе всегда было скоординированное военно-морское присутствие ЕС".

При этом Боррель подчеркнул, что ЕС нацелен на сотрудничество и не ищет конфронтации ни с какими странами этого региона, который играет ключевую роль для экономического благополучия Евросоюза и является главным источником промышленного импорта сообщества.