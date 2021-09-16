Китай подал заявку на участие во всеобъемлющем соглашении о Транстихоокеанском партнерстве

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в четверг направил заявку на вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП). Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как уточняется на сайте китайского ведомства, письмо с соответствующим содержанием было направлено главой Минкоммерции Китая Ван Вэньтао министру роста торговли и экспорта Новой Зеландии Демиену О'Коннору.