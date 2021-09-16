Китай подал заявку на участие во всеобъемлющем соглашении о Транстихоокеанском партнерстве
17:40 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай в четверг направил заявку на вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП). Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.
Как уточняется на сайте китайского ведомства, письмо с соответствующим содержанием было направлено главой Минкоммерции Китая Ван Вэньтао министру роста торговли и экспорта Новой Зеландии Демиену О'Коннору.
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