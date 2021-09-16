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На ноябрьские праздники большинство туристов отправятся в путешествия по России - РСТ

18:20 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство - около 80% - организованных туристов из России отправятся в праздничные выходные ноября в путешествия по стране, еще 20% посетят другие государства, сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября.

"Думаю, в этот раз будет 20% на 80% (соотношение выездного и внутреннего туризма - прим. ТАСС). То есть повышение сегмента выездного туризма при всех проблемах происходит", - сказал Барзыкин, отметив, что такая тенденция характерна и для всего года в целом.

Он пояснил, что на это влияет ряд факторов, прежде всего, действующие ограничения по выезду за рубеж из-за коронавируса. По его словам, в 2020 г. около 90% организованных туристов из России отдыхали в стране, еще 10% - за ее пределами. Наиболее востребованными внутрироссийскими направлениями в этот период, предположительно, будут курорты Черноморского побережья, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, Байкал и Казань, среди зарубежных - Египет, Доминикана, Куба, а также Турция, Греция и Кипр, рассказал вице-президент РСТ.

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