На ноябрьские праздники большинство туристов отправятся в путешествия по России - РСТ
18:20 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Думаю, в этот раз будет 20% на 80% (соотношение выездного и внутреннего туризма - прим. ТАСС). То есть повышение сегмента выездного туризма при всех проблемах происходит", - сказал Барзыкин, отметив, что такая тенденция характерна и для всего года в целом.
Он пояснил, что на это влияет ряд факторов, прежде всего, действующие ограничения по выезду за рубеж из-за коронавируса. По его словам, в 2020 г. около 90% организованных туристов из России отдыхали в стране, еще 10% - за ее пределами. Наиболее востребованными внутрироссийскими направлениями в этот период, предположительно, будут курорты Черноморского побережья, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, Байкал и Казань, среди зарубежных - Египет, Доминикана, Куба, а также Турция, Греция и Кипр, рассказал вице-президент РСТ.
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