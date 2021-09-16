США, Британия и Австралия отвечают на модернизацию армии Китая при помощи AUKUS - эксперты
22:10 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Один из самых примечательных элементов [нового партнерства] - содействие высокотехнологичному сотрудничеству с целью сдерживания постоянно растущего потенциала Китая в сфере модернизации военно-морских и военно-воздушных сил Народно-освободительной армии, - считает старший научный сотрудник по Китаю в Азиатско- Тихоокеанской программе Чатэм-хауса доктор Юй Цзе. - Это также прямая контрмера последнему 14-му пятилетнему плану Пекина в стремлении к общей технологической самостоятельности как в военной, так и в гражданской сферах".
По мнению доктора Юй Цзе, в случае успеха новое партнерство сможет препятствовать приобретению Китаем военных технологий для авианосцев. "Это значительный шаг по противодействию растущему военному присутствию Китая в западной части Тихого океана", - отметила она, указав, что КНР явно расценивает это трехстороннее сотрудничество как провокацию.
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