США, Британия и Австралия отвечают на модернизацию армии Китая при помощи AUKUS - эксперты

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией партнерства в сфере безопасности AUKUS стало ответом на модернизацию вооруженных сил Китая и продемонстрировало, что западные страны встревожены этим. Такое мнение выразили в четверг в ответ на запрос ТАСС эксперты Королевского института международных отношений (Чатэм-хаус).



"Один из самых примечательных элементов [нового партнерства] - содействие высокотехнологичному сотрудничеству с целью сдерживания постоянно растущего потенциала Китая в сфере модернизации военно-морских и военно-воздушных сил Народно-освободительной армии, - считает старший научный сотрудник по Китаю в Азиатско- Тихоокеанской программе Чатэм-хауса доктор Юй Цзе. - Это также прямая контрмера последнему 14-му пятилетнему плану Пекина в стремлении к общей технологической самостоятельности как в военной, так и в гражданской сферах".



По мнению доктора Юй Цзе, в случае успеха новое партнерство сможет препятствовать приобретению Китаем военных технологий для авианосцев. "Это значительный шаг по противодействию растущему военному присутствию Китая в западной части Тихого океана", - отметила она, указав, что КНР явно расценивает это трехстороннее сотрудничество как провокацию.





