Собянин представил победителей конкурса социальных проектов Правительства Москвы

10:45

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал об итогах конкурса грантов на реализацию социальных проектов. В 2021 году в нем приняли участие 799 НКО, победителями названы 172 проекта благотворительных молодежных и волонтерских движений, семейных ассоциаций, спортивных клубов и других социальных организаций.

Собянин отметил, что среди проектов-победителей есть как новички, так и те, кто уже получал грант мэра. Также он отметил, что организации со стажем более одного года могут рассчитывать на грант размером до 5 млн руб., а НКО, созданные менее года назад - на городскую поддержку в 500 тыс. руб.

Самое большое количество победителей - 50 проектов - получила номинация «Молодежь Москвы», один из них - «Будущее уже сегодня!» от центра «Команда». В блоге градоначальника говорится, что городская поддержка поможет провести НКО для школьников развивающий профориентационный комплекс занятий, ориентированных на развитие конструкторских способностей.

В номинации «Гражданские инициативы» лидером стал проект «Территория поколений», посвященный темам отцов и детей, а также «Наставники России», которые на полученные средства организуют в школах серию мастер-классов по вопросам педагогики и психологии.

В номинации «ЗОЖ и спорт» гранты получили центр детской футбольной подготовки «Мегасфера» и центр физической культуры и спорта «Уника», средства гранта пойдут на привлечение к футбольным тренировкам родителей юных футболистов и организацию тренировок на SUP-бордах - гребле на специальных плоских досках на закрытом водоеме в Строгинской пойме под руководством опытных инструкторов.

Сергей Собянин подчеркнул, что конкурс грантов на реализацию социальных инициатив проводится правительством Москвы уже 20 лет, за это время столица поддержала более 2,5 тыс. проектов НКО.