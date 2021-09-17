В России выявили 19 905 заразившихся коронавирусом за сутки
12:00 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 905, это максимальное значение с 22 августа. Всего ковидом в стране заболели 7 234 425 человек, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост составил 0,28%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 619, до 6 469 017. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 791 против 794 днем ранее, до 196 626. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,72%, следует из данных штаба.
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