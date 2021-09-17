Максут Шадаев призвал не ограничивать участие российских банков в создании цифровых экосистем
20:45 17.09.2021
Государству необходимо создавать условия для развития российских цифровых экосистем и их эффективной конкуренции с международными интернет-корпорациями. Об это заявил ТАСС глава Минцифры Максут Шадаев.
«Нельзя подходить к регулированию цифровых экосистем с использованием стандартных подходов и практик антимонопольного регулирования», – подчеркнул он, отметив, что иначе «проиграют не конкретные компании, а российские пользователи». Россия одна из немногих стран в мире, где есть свои популярные соцсети, национальный поисковый сервис, свои успешные маркетплейсы и агрегаторы, на базе которых успешно формируются свои экосистемы, заметил Шадаев: «Наши игроки лучше понимают запросы российских пользователей и могут гибко на них реагировать, подстраивая свои сервисы под наш национальный рынок». По его словам, российский финтех по уровню цифровизации является одним из самых продвинутых в мире: «Поэтому логично, что российские банки участвуют или даже в отдельных случаях возглавляют создание крупных цифровых экосистем». Министр уточнил, что введение любых ограничений для банков может привести к их исключению из этого процесса, что на данном этапе крайне негативно скажется на объеме инвестиций в их развитие и как следствие – на темпах роста.
Ранее, в июне, ЦБ выпустил доклад о регулировании рисков участия банков в экосистемах, который вызвал критику со стороны банковского сообщества, отменившего, что предложенные регулятором меры слишком жесткие.
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