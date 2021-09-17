0
0
41
НОВОСТИ

Максут Шадаев призвал не ограничивать участие российских банков в создании цифровых экосистем

20:45 17.09.2021

Государству необходимо создавать условия для развития российских цифровых экосистем и их эффективной конкуренции с международными интернет-корпорациями. Об это заявил ТАСС глава Минцифры Максут Шадаев.

«Нельзя подходить к регулированию цифровых экосистем с использованием стандартных подходов и практик антимонопольного регулирования», – подчеркнул он, отметив, что иначе «проиграют не конкретные компании, а российские пользователи». Россия одна из немногих стран в мире, где есть свои популярные соцсети, национальный поисковый сервис, свои успешные маркетплейсы и агрегаторы, на базе которых успешно формируются свои экосистемы, заметил Шадаев: «Наши игроки лучше понимают запросы российских пользователей и могут гибко на них реагировать, подстраивая свои сервисы под наш национальный рынок». По его словам, российский финтех по уровню цифровизации является одним из самых продвинутых в мире: «Поэтому логично, что российские банки участвуют или даже в отдельных случаях возглавляют создание крупных цифровых экосистем». Министр уточнил, что введение любых ограничений для банков может привести к их исключению из этого процесса, что на данном этапе крайне негативно скажется на объеме инвестиций в их развитие и как следствие – на темпах роста.

Ранее, в июне, ЦБ выпустил доклад о регулировании рисков участия банков в экосистемах, который вызвал критику со стороны банковского сообщества, отменившего, что предложенные регулятором меры слишком жесткие.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 17.09.2021
ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
0
137
13:20 16.09.2021
Начались поставки системы С-500 в российские войска - вице-премьер Борисов
0
268
18:00 15.09.2021
Силы самообороны Японии начали крупнейшие за последние 28 лет учения
0
377
13:05 15.09.2021
Украине могут поставить систему ПВО "Железный купол" - Politico
0
378
13:00 15.09.2021
ОДКБ поможет Таджикистану в случае обострения обстановки на границе с Афганистаном
0
378
12:05 15.09.2021
В Китае напомнили, что КНДР не единственная страна, в которой испытывают оружие
0
380
11:20 15.09.2021
Ракеты КНДР пролетели около 800 км - южнокорейские военные
0
389
22:00 14.09.2021
Доходы военных должны регулярно повышаться в соответствии с ситуацией в экономике - Путин
0
448
15:32 14.09.2021
Иран может создать атомную бомбу через месяц
0
501
18:00 13.09.2021
Россия на учениях применила боевых роботов в одних порядках с людьми
0
614

Возврат к списку