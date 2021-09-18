За первые сутки явка на выборах в Госдуму в Москве превысила 23%

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка на выборах в Госдуму в Москве с учетом онлайн-голосования на 08:00 мск 18 сентября превысила 23%. Об этом сообщил журналистам в субботу руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.



"На 08:00 мск бумажными бюллетенями проголосовали 6,98%, это 534 тыс. человек. Онлайн проголосовали 1,271 млн человек, за период с 20:00 мск до 08:00 мск - порядка 95 тыс. человек. <…> Так, явка онлайн-голосования - 63,1%, это 16% от числа избирателей в городе в целом. И [общая] явка в Москве - 23,07%", - сказал Венедиктов.



Он добавил, что на дому проголосовали порядка 120 тыс. избирателей из 200 тыс. подавших заявления. "На онлайн- голосовании за первые сутки функцией переголосования воспользовались 50 тыс. человек, преимущественно в бюллетенях для голосования по партийным спискам", - отметил Венедиктов.







