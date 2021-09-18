За первые сутки явка на выборах в Госдуму в Москве превысила 23%
09:30 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На 08:00 мск бумажными бюллетенями проголосовали 6,98%, это 534 тыс. человек. Онлайн проголосовали 1,271 млн человек, за период с 20:00 мск до 08:00 мск - порядка 95 тыс. человек. <…> Так, явка онлайн-голосования - 63,1%, это 16% от числа избирателей в городе в целом. И [общая] явка в Москве - 23,07%", - сказал Венедиктов.
Он добавил, что на дому проголосовали порядка 120 тыс. избирателей из 200 тыс. подавших заявления. "На онлайн- голосовании за первые сутки функцией переголосования воспользовались 50 тыс. человек, преимущественно в бюллетенях для голосования по партийным спискам", - отметил Венедиктов.
НОВОСТИ
- 09:00 17.09.2021
- ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
- 13:20 16.09.2021
- Начались поставки системы С-500 в российские войска - вице-премьер Борисов
- 18:00 15.09.2021
- Силы самообороны Японии начали крупнейшие за последние 28 лет учения
- 13:05 15.09.2021
- Украине могут поставить систему ПВО "Железный купол" - Politico
- 13:00 15.09.2021
- ОДКБ поможет Таджикистану в случае обострения обстановки на границе с Афганистаном
- 12:05 15.09.2021
- В Китае напомнили, что КНДР не единственная страна, в которой испытывают оружие
- 11:20 15.09.2021
- Ракеты КНДР пролетели около 800 км - южнокорейские военные
- 22:00 14.09.2021
- Доходы военных должны регулярно повышаться в соответствии с ситуацией в экономике - Путин
- 15:32 14.09.2021
- Иран может создать атомную бомбу через месяц
- 18:00 13.09.2021
- Россия на учениях применила боевых роботов в одних порядках с людьми
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать