Пословицей "Собака лает, а караван идет" ответил избирком Крыма на санкции Украины
10:40 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу решил ввести санкции в отношении участников избирательного процесса по голосованию на выборах в Госдуму, которое было организовано в Крыму, а также для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
"Все эти очередные санкции никоим образом не повлияют на работу ни избирательных комиссий, ни членов комиссий. И хотелось бы ответить известной восточной поговоркой "Собака лает, а караван идет". Все идет своим чередом, вся работа проводится, которая необходима по организации избирательного процесса. Все в нормальном, спокойном режиме", - сказал Малышев в субботу журналистам.
Председатель избиркома уточнил, что по итогам первого дня голосования явка в Крыму составила 21,15%. Проголосовали 315,9 тысячи крымчан. В субботу, во второй день голосования, все участки для голосования в регионе открылись в 08:00.
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