0
0
0
НОВОСТИ

Пословицей "Собака лает, а караван идет" ответил избирком Крыма на санкции Украины

10:40 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев ответил на введение властями Украины санкций в отношении участников выборов в Госдуму на полуострове пословицей о собаке, лающей на караван.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу решил ввести санкции в отношении участников избирательного процесса по голосованию на выборах в Госдуму, которое было организовано в Крыму, а также для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

"Все эти очередные санкции никоим образом не повлияют на работу ни избирательных комиссий, ни членов комиссий. И хотелось бы ответить известной восточной поговоркой "Собака лает, а караван идет". Все идет своим чередом, вся работа проводится, которая необходима по организации избирательного процесса. Все в нормальном, спокойном режиме", - сказал Малышев в субботу журналистам.

Председатель избиркома уточнил, что по итогам первого дня голосования явка в Крыму составила 21,15%. Проголосовали 315,9 тысячи крымчан. В субботу, во второй день голосования, все участки для голосования в регионе открылись в 08:00.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 17.09.2021
ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
0
221
13:20 16.09.2021
Начались поставки системы С-500 в российские войска - вице-премьер Борисов
0
344
18:00 15.09.2021
Силы самообороны Японии начали крупнейшие за последние 28 лет учения
0
449
13:05 15.09.2021
Украине могут поставить систему ПВО "Железный купол" - Politico
0
455
13:00 15.09.2021
ОДКБ поможет Таджикистану в случае обострения обстановки на границе с Афганистаном
0
450
12:05 15.09.2021
В Китае напомнили, что КНДР не единственная страна, в которой испытывают оружие
0
451
11:20 15.09.2021
Ракеты КНДР пролетели около 800 км - южнокорейские военные
0
460
22:00 14.09.2021
Доходы военных должны регулярно повышаться в соответствии с ситуацией в экономике - Путин
0
521
15:32 14.09.2021
Иран может создать атомную бомбу через месяц
0
571
18:00 13.09.2021
Россия на учениях применила боевых роботов в одних порядках с людьми
0
682

Возврат к списку