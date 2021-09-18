Пословицей "Собака лает, а караван идет" ответил избирком Крыма на санкции Украины

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев ответил на введение властями Украины санкций в отношении участников выборов в Госдуму на полуострове пословицей о собаке, лающей на караван.



Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу решил ввести санкции в отношении участников избирательного процесса по голосованию на выборах в Госдуму, которое было организовано в Крыму, а также для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса.



"Все эти очередные санкции никоим образом не повлияют на работу ни избирательных комиссий, ни членов комиссий. И хотелось бы ответить известной восточной поговоркой "Собака лает, а караван идет". Все идет своим чередом, вся работа проводится, которая необходима по организации избирательного процесса. Все в нормальном, спокойном режиме", - сказал Малышев в субботу журналистам.



Председатель избиркома уточнил, что по итогам первого дня голосования явка в Крыму составила 21,15%. Проголосовали 315,9 тысячи крымчан. В субботу, во второй день голосования, все участки для голосования в регионе открылись в 08:00.



