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Пассажирский Crew Dragon благополучно вернулся на Землю

09:15 19.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космический корабль Crew Dragon, экипаж которого впервые полностью состоит из гражданских лиц, совершил посадку на воду в Атлантическом океане неподалеку от побережья американского штата Флорида. Трансляция велась в субботу на сайте компании SpaceX. Корабль пробыл на орбите около трех суток.

Во время полета корабль достиг орбиты высотой 590 км, что значительно выше орбиты Международной космической станции (около 420 км). Как подчеркивается на сайте SpaceX, последний раз пилотируемый корабль достигал столь высокой орбиты в 2009 году, когда в рамках миссии STS-125 экипаж шаттла Atlantis провел обслуживание космического телескопа Hubble, орбита которого достигала в апогее 578 км.

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