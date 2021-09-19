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Возможностью отложенного решения на дистанционном голосовании воспользовались 214 тысяч москвичей

09:59 19.09.2021

Жители столицы, которые голосуют на выборах онлайн, активно используют новую функцию – возможность отложенного решения. По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексея Венедиктова примерно 214 тыс. пользователей прибегли к этой возможности. «От уже принявших участие в электронном голосовании - 12,5%», - подчеркнул Венедиктов.

Напомним, функция отложенного решения позволяет избирателю в течение нескольких часов после подачи электронного бюллетеня изменить свой выбор. Это может быть удобно в случае административного давления на избирателя и попытках заставить его проголосовать под контролем, например, начальства.

Выборы в России стартовали 17 сентября и будут длиться до 20.00 19 сентября. В Москве более 2 млн человек смогут проголосовать при помощи системы дистанционного электронного голосования – для этого им нужен всего лишь гаджет с подключением к интернете. Для участия в электронном голосовании избирателю нужно было накануне выборов подать соответствующее заявление на mos.ru.

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