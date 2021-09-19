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Данные по явке на выборах в Госдуму на 10:00 мск 19, 2021

11:45 19.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая явка на выборах в Госдуму по состоянию на 10:00 мск воскресенья составила 35,69%. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.

"Явка составляет 35,69%", - сказала Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что максимальная явка на выборах в Госдуму наблюдается в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве, а минимальная - в Санкт-Петербурге, Ярославской и Владимирской областях. "Минимальная явка - 20,69% - Санкт- Петербург, Ярославская область - 21,7%, Владимирская область - 21,97%. Максимальная явку в Туве - 67,27%, Кабардино-Балкарии - 69,18% и Чеченской республике - 76,15%", - проинформировала она.

При этом Памфилова уточнила, что данные по Ярославской области пока не учитывают дистанционного электронного голосования.

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