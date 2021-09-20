Путин продлил действие контрсанкций до конца 2022 года - указ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2022 года действия отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Правительству РФ в этой связи поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.