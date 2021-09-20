0
0
52
НОВОСТИ

Путин продлил действие контрсанкций до конца 2022 года - указ

16:00 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2022 года действия отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Правительству РФ в этой связи поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 20.09.2021
Саакашвили назвал пользу для Украины от «Северного потока-2»
0
104
15:12 20.09.2021
Гидрографическое судно уточнило границы России в Арктике
0
138
15:07 20.09.2021
Собянин поблагодарил москвичей за поддержку кандидатов из его списка
0
128
15:00 20.09.2021
Устроивший стрельбу в университете в Перми, помимо ружья, имел при себе нож и патроны
0
181
14:42 20.09.2021
Социологи рассказали о лидирующих позициях «Единой России» во всех опросах
0
162
14:32 20.09.2021
Путин на предстоящей неделе продолжит работать в режиме самоизоляции
0
194
14:18 20.09.2021
Эксперт отметил очень высокую явку на выборах в Москве благодаря ДЭГ
0
192
14:12 20.09.2021
Никаких решений о возможной смене состава кабмина после выборов в Госдуму нет - Песков
0
190
14:00 20.09.2021
Работницам муниципалитета Кабула запретили выходить на работу
0
212
13:57 20.09.2021
Политолог заявил о триумфе дистанционного электронного голосования
0
212

Возврат к списку