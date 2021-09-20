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Толстой: По итогам выборов можно говорить об уверенной победе кандидатов «списка Собянина»

17:17 20.09.2021

Петр Толстой, секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России» в ходе брифинга, посвященного подведению итогов голосования на выборах депутатов Госдумы, сообщил об уверенной победе кандидатов «списка Сергея Собянина».

«По Москве: мы можем сказать об уверенной победе всех кандидатов «списка Собянина» <…> и о достаточно серьезном результате «Единой России», которая по Москве по партийным спискам сейчас лидирует. Это результат слаженной работы всей большой команды, нашей партийной организации», — заявил Толстой.

Он также отметил, что организаторы предприняли все необходимые в условиях пандемии меры, чтобы избиратели имели возможность безопасно проголосовать. Также парламентарий считает, что проведение голосования в трехдневном формате увеличило явку избирателей.

Петр Толстой отметил, что большинство депутатов, прошедших по одномандатным округам в Нижнюю палату парламента, только начинают работать и подчеркнул значительный отрыв ЕР от конкурирующих партий. «Благодаря большому количеству кандидатов победивших в одномандатных округах, партия «Единая Россия» в будущей Государственной думе будет иметь конституционное большинство. Всего в Думу по предварительным данным из ЦИКа, они почти окончательные, проходят пять партий: партия «Новые люди» и четыре парламентские партии», — сказал в заключение парламентарий.

Напоминаем: выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Явка на онлайн-голосование в столице составила 96,5%.

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