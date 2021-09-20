Косовская полиция применила слезоточивый газ против сербского населения - ТВ
20:40 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейский спецназ непризнанного Косова применил слезоточивый газ против сербов на КПП Ярине и Брняк на административной линии с Центральной Сербией. Об этом сообщило в понедельник национальное телевидение Сербии
Сообщается, что около КПП Ярине полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся сербов, мирно протестовавших против решения приштинских властей насильно снимать сербские номерные знаки с въезжающих в край автомобилей. Одновременно издание "Вечерне новости" сообщило и применении слезоточивого газа на КПП Брняк.
Утром в понедельник косовский полицейский спецназ занял переходы Ярине и Брняк на административной линии с Центральной Сербией, где было сосредоточено около 20 спецмашин, в том числе 10 броневиков. В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам на более чем 400 автомобилях. В настоящий момент около 300 машин заблокировали переход Ярине и свыше 100 автомобилей блокируют переход Брняк.
Косовская полиция утверждает, что целью переброски спецназа на пункты перехода административной линии является модернизация инфраструктуры и улучшение условий труда полицейских. С другой стороны, глава Канцелярии по делам Косова и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в понедельник, что, согласно имеющейся у него информации, премьер самопровозглашенного образования Альбин Курти и власти в Приштине планировали со вторника начать принудительно снимать сербские автомобильные номера на административных переходах и заменять их косовскими.
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