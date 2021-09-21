Число смертей от коронавируса в США превысило количество жертв гриппа-испанки в XX веке - исследование

09:32 Источник: Эхо Москвы

Университет Джонса Хопкинса: Число смертей от COVID-19 в США превысило количество жертв гриппа-испанки в XX веке. Если пандемия 1918–1919 годов унесла жизни 675 тысяч американцев, то от COVID-19 уже скончались более 676 тысяч.

Пандемия испанки считается самой массовой в новой истории — в мире умерли от 50 до 100 млн, правда, тогда это были преимущественно молодые люди, а не пожилые, как в случае с ковидом. Эхо Москвы