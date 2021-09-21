0
0
139
НОВОСТИ

Число смертей от коронавируса в США превысило количество жертв гриппа-испанки в XX веке - исследование

09:32 21.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Университет Джонса Хопкинса: Число смертей от COVID-19 в США превысило количество жертв гриппа-испанки в XX веке. Если пандемия 1918–1919 годов унесла жизни 675 тысяч американцев, то от COVID-19 уже скончались более 676 тысяч.

Пандемия испанки считается самой массовой в новой истории — в мире умерли от 50 до 100 млн, правда, тогда это были преимущественно молодые люди, а не пожилые, как в случае с ковидом.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 21.09.2021
Бюджет на будущий год планируется с профицитом на 1,4 трлн рублей
0
30
10:20 21.09.2021
Байден намерен вдвое поднять лимит приема беженцев
0
62
10:17 21.09.2021
Сбер сообщает об открытии благотворительного счета для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Перми
0
63
10:05 21.09.2021
РФ ожидает объяснений по поводу кибератак из США во время выборов в Госдуму - посольство
0
86
10:00 21.09.2021
В Судане совершена неудачная попытка переворота, армия держит ситуацию под контролем - ТВ
0
101
09:20 21.09.2021
Два человека погибли и шесть пострадали при пожаре в гостинице в Дагестане
0
153
09:05 21.09.2021
Малайзия требует от Австралии разъяснить планы развертывания атомного подводного флота
0
187
09:00 21.09.2021
Посчитаны 100% протоколов на выборах в Госдуму
0
229
22:40 20.09.2021
Турция считает нелегитимными выборы в Госдуму в Крыму - МИД
0
709
22:00 20.09.2021
С Францией обошлись неприемлемо в ситуации с AUKUS - глава Еврокомиссии
0
681

Возврат к списку