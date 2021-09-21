Кремль считает голословными выводы ЕСПЧ по делу Литвиненко

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает голословными выводы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Такую позицию выразил во вторник в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя постановление суда, согласно которому Москва якобы не предоставила достаточных доказательств о непричастности к смерти Литвиненко.

"Вряд ли ЕСПЧ обладаем какими-то полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет, - сказал представитель Кремля. - До сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения как минимум голословно".

"Мы не готовы прислушиваться к таким решениям", - добавил Песков.