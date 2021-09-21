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НОВОСТИ

Сбер запустил акселератор для FMCG-экспортеров

13:30 21.09.2021

Сбером и входящей в его экосистему «Деловой средой» совместно с АНО «Московский экспортный центр» запущена образовательная программа «Экспортный акселератор деловой среды». Программа рассчитана на отечественных экспортеров сегмента FMCG, и направлена на формирование компетенций и практических навыков анализа внешних рынков, построения оптимальной экспортной модели и безопасной реализации сделок.

Участники программы на протяжении двух месяцев будут проходить обучение у специалистов-практиков, пройдя путь от выбора целевых рынков до защиты стратегии выхода на экспорт, также на Бизнес-миссиях онлайн, организуемых Сбером, предприниматели смогут встретиться с зарубежными покупателями.

Программа ориентирована на производителей напитков, продуктов питания, косметических средств, БАД, спортивного питания и комплементарных товаров, желающих выйти на рынки Китая, Индии, Белоруссии и Казахстана.

Как отметила Наталья Голудина, советник заместителя Председателя Правления Сбербанка: «Наш экспортный акселератор отвечает на главные вопросы экспортёра: как определить, имеет ли его продукция экспортный потенциал, как выбрать страну и рынок сбыта, адаптировать продукт под страну, построить устойчивую модель продаж за рубежом, безопасно провести сделку и доставить товар покупателю. В ходе программы её участники научатся анализировать рынок, тестировать гипотезы, адаптировать свои товары, реализовывать сделки, доставлять товары, выбирать каналы и стратегии продаж. Всё это — залог успешного выхода компании на экспорт и увеличения прибыли. В этом и заключается миссия Сбера в сфере ВЭД — помогать отечественным производителям реализовывать свой экспортный потенциал, чтобы российские товары занимали достойное место на полках зарубежных супермаркетов и в онлайн-магазинах по всему миру».

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