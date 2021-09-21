Объем государственных внешних займов РФ в 2022 г. составит 299,5 млрд руб. - проект
17:00 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем государственных внешних займов РФ в 2022 г. составит 299,5 млрд руб., в 2023 г. - 235 млрд руб. и в 2024 г. - 238 млрд руб. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.
"Объем государственных внешних заимствований Российской Федерации в 2022 году составит 299 563,8 млн рублей (эквивалент 4 154,8 млн долларов США), в 2023 году - 235 169,4 млн рублей (эквивалент 3 234,8 млн долларов США) и в 2024 году - 238 099,2 млн рублей (эквивалент 3 235,0 млн долларов США)", - говорится в документе.
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