Премьер Австралии допустил возможность дислокации атомных подлодок Британии или США
09:00 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон допустил, что до ввода в строй атомных подводных лодок, построенных в Аделаиде, военные базы страны примут на дислокацию британские субмарины. Об этом глава правительства сообщил в среду в ходе онлайн- брифинга для журналистов.
Премьер отметил, что размещение в Австралии британских атомных подлодок это, в числе прочего "возможность для обучения австралийских военных", и министр обороны страны Питер Даттон уже провел предварительное обсуждение этого со своими британскими и американскими коллегами. "Мы стремимся нарастить свой военный потенциал и [научиться] поддерживать собственный атомный подводный флот", - сообщил Моррисон, отметив, что у Австралии пока нет никаких обязательств, но страна намерена расширить военное сотрудничество в рамках AUKUS как можно быстрее.
Также глава правительства отметил, что помимо технологий строительства атомных подводных лодок Австралия получит "ряд технологий в сферах кибернетики, квантовой физики и искусственного интеллекта". "Эти отрасли станут важными направлениями нашего сотрудничества на раннем этапе", - сказал премьер-министр.
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