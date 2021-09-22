В США заявили об угрозе, исходящей от спутников РФ и КНР

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские и китайские спутники могут представлять угрозу для американских спутников. Об этом командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд вновь заявил во вторник, выступая на конференции, организованной Ассоциацией ВВС Соединенных Штатов.

"Космос, без сомнений, является областью ведения боевых действий. И мы убеждены, что, если [тактика] сдерживания потерпит неудачу, нам придется сражаться и выиграть битву за космическое превосходство", - сказал он.

"Мы больше не можем воспринимать космос как должное", - продолжил Реймонд, после чего попросил собравшихся обратить внимание на экран, где показывалась подготовленная им презентация с фотографиями. "Это иллюстрация возможностей, которыми обладает Китай на орбите. Это спутник с роботизированной рукой. Эта роботизированная рука в будущем может <...> схватить другой спутник. <...> Наша работа заключается в том, чтобы этого не произошло. Наша работа - сдерживать конфликт. Мы не хотим ввязываться в бой, который начинается в космосе или переходит в него", - утверждал американский генерал.

На следующем слайде, продемонстрированном Реймондом, была изображена русская игрушка матрешка. "Это еще одно <...>. У России есть спутник-матрешка. Кукла в кукле. Это спутник внутри спутника, [а тот -] внутри [еще одного] спутника. Спутник запускается, открывается, появляется еще один спутник, он открывается, и снаряд выстреливается [из него] в спутник, чтобы уничтожить американские спутники и уничтожить то преимущество, которое они нам дают. Это уничтожает нашу возможность воспринимать данные со всего мира, направлять эти данные обратно на Землю. <...> Это также лишает нас возможности использовать космос для повышения эффективности наших сил", - полагает Реймонд.