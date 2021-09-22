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НОВОСТИ

Международные эксперты высоко оценили систему ДЭГ на выборах в Москве

10:30 22.09.2021

Международная Zoom-конференция, посвященная опыту ДЭГ (дистанционного электронного голосования) прошла в Агентстве Инноваций Москвы.

Первое слово было предоставлено Флориану Маркусу, эксперту и одному из разработчиков компьютерной платформы онлайн-голосования из Эстонии, первой в Европе применившей онлайн-голосование. Он отметил продолжительность регистрации для голосования в России и ее защищенность: «В отличие от Эстонии, регистрация для голосования продолжалась не один день, а полтора месяца, зато это проще и доступно всем. Онлайн-голосование в Эстонии никогда не сталкивалось с проблемами хакерских атак, а российскую систему атакуют, поэтому система защиты в России надёжнее».

Артем Костырко, руководитель управления смарт-проектов правительства Москвы, в свою очередь сообщил, что тайна голосования надежно защищена и подделать голос невозможно, так как генерирование и шифровка бюллетеня происходит непосредственно на устройстве голосующего.

Франсиско Лупианес Вильянуэва, профессор Открытого университета Каталонии и председатель ее избирательной комиссии, высоко оценил вклад Российской Федерации в популяризацию электронного голосования в период пандемии, также он выступил с инициативой создания неформальной лиги стран, применяющих дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Идея была поддержана представительем избиркома Румынии Диниелем Попеску.

Представитель Transparency International в России сообщил, что онлайн-голосование применяется сегодня в 18 странах.

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