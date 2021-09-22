Извержение вулкана на Канарах может длиться от 24 до 84 дней - вулканологи
11:32 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Извержение вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) может продлиться от 24 до 84 дней. Об этом сообщил в среду на своей странице в "Фейсбуке" Вулканологический институт Канарских островов.
"Используя известные нам данные о продолжительности исторических извержений, произошедших на острове Пальма, можно получить возможный ответ на этот вопрос, на который нелегко ответить, - говорится в публикации. - Было бы приемлемо сообщить, что мы движемся в диапазоне продолжительности от 24 до 84 дней со средним геометрическим продолжительностью в 55 дней".
19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили несколько сотен домов, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек.
Пока никто не пострадал. Сейчас власти ожидают, когда потоки лавы достигнут побережья Пальмы. Контакт раскаленной вулканической массы с соленой водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов.
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