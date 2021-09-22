0
0
145
НОВОСТИ

Извержение вулкана на Канарах может длиться от 24 до 84 дней - вулканологи

11:32 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Извержение вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) может продлиться от 24 до 84 дней. Об этом сообщил в среду на своей странице в "Фейсбуке" Вулканологический институт Канарских островов.

"Используя известные нам данные о продолжительности исторических извержений, произошедших на острове Пальма, можно получить возможный ответ на этот вопрос, на который нелегко ответить, - говорится в публикации. - Было бы приемлемо сообщить, что мы движемся в диапазоне продолжительности от 24 до 84 дней со средним геометрическим продолжительностью в 55 дней".

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили несколько сотен домов, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек.

Пока никто не пострадал. Сейчас власти ожидают, когда потоки лавы достигнут побережья Пальмы. Контакт раскаленной вулканической массы с соленой водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

12:20 22.09.2021
В Думе проработают вопрос ответственности иноагентов за вмешательство в выборы - Пискарев
0
9
12:10 22.09.2021
Эксперты смогут сами убедиться в корректности подсчета голосов онлайн-голосования
0
5
12:05 22.09.2021
На помощника Зеленского совершено покушение
0
85
12:00 22.09.2021
Число умерших из-за коронавируса в России превысило 200 тысяч
0
89
11:40 22.09.2021
Эксперты дали высокую оценку системе дистанционного электронного голосования
0
124
11:20 22.09.2021
Российские космонавты сообщили о запахе внутри модуля «Звезда»
0
172
11:05 22.09.2021
Заболеваемость коронавирусом находится в фазе роста в 36 субъектах РФ - Попова
0
178
11:00 22.09.2021
В Крыму задержаны 58 участников конфликта на АЗС, у них изъято травматическое оружие
0
195
10:50 22.09.2021
Международные эксперты высоко оценили московское электронное голосование
0
170
10:32 22.09.2021
Верховный комиссар ООН заявил, что шокирован положением в США мигрантов из Гаити
0
215

Возврат к списку