Отказ США в выдаче Слуцкому визы для участия в ГА ООН не останется без ответа - МИД РФ
17:32 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отказ Вашингтона выдать визу председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому является грубейшим нарушением международного права и не останется без должной реакции. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.
В российском дипведомстве указали, что "власти США, следуя теперь уже многолетней и вполне преднамеренной линии, продолжают чинить препятствия в оформлении виз российским представителям, направляющимся на мероприятия ооновской штаб-квартиры в Нью-Йорке".
"Вынуждены констатировать, что на этот раз разрешение на въезд не получил Леонид Слуцкий - председатель комитета Государственной думы по международным делам, член официальной делегации Российской Федерации на 76-й сессии ГА ООН, состав которой утвержден распоряжением президента России, - отметили в министерстве. - Налицо грубейший произвол и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, которое, разумеется, не может и не будет оставаться без должной реакции".
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