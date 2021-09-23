Президент Франции, похоже, не очень хочет говорить с премьером Австралии
09:10 23.09.2021 Источник: Интерфакс
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон признал, что его попытки организовать беседу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пока не увенчались успехом.
"Да, мы пытались. И возможностей для такого телефонного звонка пока нет. Но мы будем терпеливы", - сказал Моррисон журналистам в Вашингтоне после встречи с американскими законодателями, на которой обсуждался вопрос о подводных лодках для Австралии и новый альянс в области безопасности с Соединенными Штатами и Великобританией, получивший название AUKUS.
Австралийский премьер добавил: "Я с нетерпением жду, и когда придет время, и когда представится возможность, мы проведем аналогичную дискуссию".
Новости
- 10:05 23.09.2021
- Алжир получил С-400 "Триумф" - СМИ
- 10:00 23.09.2021
- Меркель отклонила первый "президентский" звонок Байдена - WSJ
- 09:32 23.09.2021
- Чехия запросила у России правовую помощь по делу о взрывах во Врбетице
- 09:20 23.09.2021
- Приостановлен выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак» - СМИ
- 09:05 23.09.2021
- В Конгрессе США поддержали поправку, ужесточающую санкции против суверенного долга России
- 09:00 23.09.2021
- Пропавший Ан-26 обнаружен, судьба экипажа неизвестна
- 08:50 23.09.2021
- Нефть дорожает на фоне сообщений об уменьшении ее запасов в США
- 08:30 23.09.2021
- В Свердловской области ФСБ задержала 15 членов террористической группы
- 08:00 23.09.2021
- Глава ВОЗ: Сегодня афганским врачам приходится выбирать, кого спасать, а кого оставить умирать
- 07:45 23.09.2021
- Вторая серийная АПЛ проекта "Борей-А" выйдет на испытания в 2022 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать