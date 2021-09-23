Президент Франции, похоже, не очень хочет говорить с премьером Австралии

09:10 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон признал, что его попытки организовать беседу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пока не увенчались успехом.

"Да, мы пытались. И возможностей для такого телефонного звонка пока нет. Но мы будем терпеливы", - сказал Моррисон журналистам в Вашингтоне после встречи с американскими законодателями, на которой обсуждался вопрос о подводных лодках для Австралии и новый альянс в области безопасности с Соединенными Штатами и Великобританией, получивший название AUKUS.

Австралийский премьер добавил: "Я с нетерпением жду, и когда придет время, и когда представится возможность, мы проведем аналогичную дискуссию".