Борис Джонсон сообщил, что хотел сменить имя на Борей

13:32 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что думал над тем, чтобы изменит имя в честь бога северного ветра в греческой мифологии, и стать Бореем Джонсоном, чтобы поддержать возобновляемые источники энергии, пишет The Guardian.

«Мы построили огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Нидерландами. Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном», — сказал британский премьер.

Свое выступление, посвященное проблемам экологии и борьбы с изменениями климата , он построил в шуточном стиле, и даже вспомнил персонажа «Маппет-шоу» лягушонка Кермита.

«Когда лягушонок Кермит пел, что быть зеленым не просто, - я скажу, что он был не прав. Это и легко, и приятно, и правильно», — отметил Джонсон.

В заключении он предупредил, что если не будут приняты срочные меры, то «мы сделаем эту прекрасную планету фактически непригодной для жизни – не только для нас, но и для многих других биологических видов». Газета.Ru