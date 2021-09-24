ЦИК РФ утвердил итоги выборов в Госдуму и признал их состоявшимися

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком России на заседании в пятницу утвердил результаты выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября. Все 15 членов ЦИК подписали протокол и сводные таблицы, содержащие результаты голосования.

"Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, ЦИК "признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными".

"Единая Россия" получила в Госдуме 8-го созыва 324 мандата, всего в нижнюю палату парламента прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев.

"По федеральному избирательному округу установленный пятипроцентный барьер преодолели пять политических партий: "Единая Россия", которая получила 126 депутатских мандатов, КПРФ - 48, ЛДПР - 19, "Справедливая Россия - За правду" - 19, "Новые люди" - 13. В 225 одномандатных округах победу одержали представители семи партий: кандидаты от партии "Единая Россия" в 198 округах, КПРФ - в девяти, "Справедливой России" - в восьми, ЛДПР - в двух. По одному депутатскому мандату получат представители партий "Родина", "Гражданская платформа" и Партии роста", - проинформировала глава ЦИК. Кроме того, уточнила она, "также в Госдуму прошли пять кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения".

"Таким образом общее распределение 450 депутатских мандатов в Госдуме с учетом результатов по федеральному избирательному округу и одномандатным округам выглядит следующим образом: "Единая Россия" - 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату. И пять мандатов получают кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения", - подытожила Памфилова.

