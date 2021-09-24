0
0
165
НОВОСТИ

Телефоны пяти французских министров прослушивались системой Pegasus - Mediapart

15:12 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следы мобильной программы для электронного шпионажа Pegasus обнаружены в телефонах не менее пяти французских министров и одного дипломатического советника Елисейского дворца. Об этом сообщили в пятницу интернет-портал Mediapart, специализирующийся на журналистских расследованиях, и информационное агентство Франс Пресс (АФП).

Согласно полученным ими сведениям, вредоносная программа была введены в телефоны дистанционно в 2019 и 2020 годах. Следы ее были выявлены специалистами французских разведслужб после того, как в 2021 году стало известно о фактах широкого использования рядом стран этого созданного в Израиле программного обеспечения.

Прослушивание велось в отношении министра образования Жан-Мишеля Бланкера, министра территориального планирования Жаклин Гуро, министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди, министра заморских территорий Себастьена Лекорню, министра-делегата при министре экологического перехода, ответственного за жилищное строительство Эмманюэли Варгон.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 24.09.2021
За 10 лет в России втрое сократилось число подростков, которым вынесены приговоры суда
0
41
16:12 24.09.2021
Руководство США знало все о ситуации в Афганистане - Нарышкин
0
78
16:00 24.09.2021
РПЦ назвала визит Константинопольского патриарха в Киев нарушением канонов православия
0
104
15:32 24.09.2021
Около 50% бюджета переписи населения потратят на оплату труда ее организаторов
0
153
15:04 24.09.2021
Мосизбирком сообщил об отсутствии жалоб на результаты онлайн-выборов в столице
0
161
15:00 24.09.2021
Турция ожидает от РФ других подходов в Сирии из-за угрозы со стороны Дамаска - Эрдоган
0
208
14:40 24.09.2021
«Салют, с днем рождения!»: виртуальным ассистентам Салют — Сберу, Афине, Джой — исполнился год
0
187
14:32 24.09.2021
Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею - Третьяк
0
207
14:12 24.09.2021
Устроивший стрельбу в пермском университете пришел в сознание - Минздрав края
0
235
14:04 24.09.2021
Онлайн-голосование будет развиваться, так как оно удобно и технологично - эксперты
0
210

Возврат к списку