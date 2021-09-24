Президент Кипра назвал целью Турции превращение его страны в протекторат

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция считает своей конечной целью не решение кипрской проблемы, а превращение острова в собственный протекторат. Такое мнение выразил в пятницу президент Республики Кипр и лидер греков-киприотов Никос Анастасиадис, обращаясь к участникам 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его мнению, оценка Анкары, согласно которой все усилия по достижению кипрского урегулирования потерпели неудачу, а потому решение проблемы лежит за обозначенными в документах ООН рамками, "подкрепляет веские аргументы, что конечная цель Турции состоит не в том, чтобы решить кипрскую проблему, а чтобы превратить Кипр в свой протекторат".