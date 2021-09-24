В 36 регионах РФ наблюдается рост числа заболевших COVID-19 - Попова
21:15 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 36 субъектах России. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-1".
"В первую очередь рост [заболеваемости] идет в крупных мегаполисах. 36 субъектов [РФ находятся] в росте. Этот рост продолжается", - сказала она.
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