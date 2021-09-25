Три квартиры повреждены взрывом газа в пятиэтажке в Свердловской области

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три квартиры повреждены в результате взрыва бытового газа, который произошел утром в субботу в пятиэтажном жилом доме в Верхней Пышме в Свердловской области и в результате которого один человек пострадал. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрация городского округа.

"Сегодня в 07:18 (05:18 мск) в квартире на первом этаже жилого дома по Юбилейной, 18 произошел взрыв бытового газа. <…> В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждены три квартиры. По распоряжению главы городского округа Верхняя Пышма Ивана Соломина в настоящее время решается вопрос о расселении жителей поврежденных квартир. Семья с ребенком будет временно отселена в маневренный фонд по улице Огнеупорщиков", - сказано в сообщении.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону сообщалось, в результате взрыва бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома в Верхней Пышме в Свердловской области один человек пострадал. До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей. В результате инцидента произошло обрушение межквартирных перегородок, при этом несущие конструкции здания повреждены не были. После обследования подъезда жильцы вернулись в свои квартиры.