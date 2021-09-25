Турция намерена приобрести дополнительные системы С-400 у РФ - Эрдоган
12:30 25.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция намерена в будущем закупить у России дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в интервью телеканалу Си-би-эс, опубликованном в пятницу.
На вопрос журналиста о том, планирует ли Анкара сделать это, турецкий лидер ответил: "В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне. Никто не сможет вмешиваться в это. Только мы можем принимать такие решения". "Конечно, конечно, да", - подчеркнул Эрдоган.
Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили делать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение подобных рестрикций без ответа. В декабре 2020 года Вашингтон ввел такие санкции.
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