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Более половины немцев заявили, что не будут скучать по Меркель после ее ухода - опрос

14:00 25.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины жителей Германии считают, что не будут скучать по Ангеле Меркель после ее ухода с поста канцлера ФРГ. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey для газеты "Аугсбургер альгемайне".

Как показали результаты исследования, 52% респондентов ответили отрицательно на вопрос: "Будете ли вы скучать по Ангеле Меркель после окончания ее полномочий как федерального канцлера?" При этом 38% заявили, что им будет недоставать действующей главы правительства, а 10% не определились с ответом.

В опросе участвовали 5 007 граждан Германии. Он проводился в период с 22 по 24 сентября.

В Германии в воскресенье пройдут парламентские выборы. Победившая партия (блок) получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Действующий канцлер Ангела Меркель отказалась выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства от ХДС/ХСС.

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