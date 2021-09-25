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Мужчина с топором ранил двух человек в магазине в Москве

16:00 25.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина в магазине на северо-востоке Москвы с топором напал на посетителей, в результате двое пострадали и были госпитализированы, злоумышленник задержан полицией. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД России.

В главке сообщили, что в полицию поступило сообщение о том, что в магазин на улице Каргопольской, дом 14 зашел мужчина с топором в руках и набросился на посетителей.

"Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие граждане госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере. Инцидент произошел в магазине "Магнит". Напавший мужчина 1973 года рождения был одет в женскую одежду. "По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве - из-за тележки. Пострадали женщина и мужчина", - отметил источник.

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