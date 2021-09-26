Данные о заражении COVID-19 в России на 26 сентября, 2021
11:53 26.09.2021 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 498 случаев, умерли за сутки 805 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22 498 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 758 (7,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Число новых выявлений коронавируса в РФ в воскресенье по сравнению с данными субботы увеличилось на 397.
Наибольшее число заболевших в Москве - 3 тыс. 275, накануне сообщалось о 3 тыс. 211 заражениях, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 055 (1 тыс. 907 в субботу), в Московской области - 1 тыс. 215 случаев (1 тыс. 106 по данным на 25 сентября). В целом постепенный рост заболеваемости наблюдается почти во всех крупных городах, о чем и предупреждали эпидемиологи.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 805 пациентов. Впереди по числу смертей Москва, в столице за сутки скончались 59 человек, в Петербурге - 56, в Свердловской области - 38.
Всего в Росси за время пандемии зарегистрировано 7 млн 420 тыс. 913 случаев коронавирусной инфекции, 203 тыс. 900 умерших и 6 млн 604 тыс. 604 выписанных, в том числе 13 тыс. 671 пациент выписан за последние сутки, из них 1 тыс. 213 приходится на Москву.
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