В России с 2023 года оформить прописку через портал госуслуг смогут все желающие - МВД
10:00 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все граждане России с 2023 года смогут оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг без посещения органа регистрации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос.
"Возможность получения сведений о регистрации по месту жительства в личном кабинете единого портала [государственных и муниципальных услуг] без посещения органа регистрационного учета лицами, достигшими 14-летнего возраста, предусмотрена ведомственной программой цифровой трансформации МВД России на 2021-2023 годы. Планируемый срок реализации - 2023 год", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до этого времени россиянам старше 14 лет для регистрации по месту жительства придется однократно посещать орган регистрационного учета.
В МВД напомнили, что с 1 июля 2022 года по всей России дети до 14 лет смогут полностью оформить регистрацию по месту жительства в электронном виде через портал госуслуг при предоставлении их законными представителями заявления о регистрации, а само свидетельство о регистрации может быть направлено в личный кабинет на портале.
2 сентября на портале госуслуг заработал сервис, позволяющий россиянам оформить временную регистрацию без посещения территориального подразделения МВД России. По оценке экспертов ведомства, таким образом удастся минимизировать количество личных визитов граждан в его подразделения.
НОВОСТИ
- 10:20 27.09.2021
- В Уфе задержаны пятеро неонацистов, готовившие теракт против правоохранителей - ФСБ
- 10:05 27.09.2021
- Александра Габышева увезли из СИЗО в неизвестном направлении
- 09:32 27.09.2021
- Новую программу расселения аварийного жилья планируется выполнить за 5-6 лет - Фонд ЖКХ
- 09:20 27.09.2021
- Президент Сербии приказал привести армию в повышенную боевую готовность
- 09:05 27.09.2021
- Британский корабль проследовал через Тайваньский пролив
- 09:00 27.09.2021
- Социал-демократы ФРГ получают в Бундестаге на 10 мест больше, чем ХДС/ХСС - ЦИК
- 19:45 26.09.2021
- Эрдоган: Я бы хотел, чтобы США ушли из Сирии и Ирака...
- 19:06 26.09.2021
- Британия задумалась о строительстве новых АЭС - "Санди таймс"
- 17:45 26.09.2021
- Без атомной энергии "зеленого" перехода не получится - еврокомиссар
- 17:14 26.09.2021
- В Space Adventures рассказали, сколько стоит "турпутевка" на МКС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать