В России с 2023 года оформить прописку через портал госуслуг смогут все желающие - МВД

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все граждане России с 2023 года смогут оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг без посещения органа регистрации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос.

"Возможность получения сведений о регистрации по месту жительства в личном кабинете единого портала [государственных и муниципальных услуг] без посещения органа регистрационного учета лицами, достигшими 14-летнего возраста, предусмотрена ведомственной программой цифровой трансформации МВД России на 2021-2023 годы. Планируемый срок реализации - 2023 год", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до этого времени россиянам старше 14 лет для регистрации по месту жительства придется однократно посещать орган регистрационного учета.

В МВД напомнили, что с 1 июля 2022 года по всей России дети до 14 лет смогут полностью оформить регистрацию по месту жительства в электронном виде через портал госуслуг при предоставлении их законными представителями заявления о регистрации, а само свидетельство о регистрации может быть направлено в личный кабинет на портале.

2 сентября на портале госуслуг заработал сервис, позволяющий россиянам оформить временную регистрацию без посещения территориального подразделения МВД России. По оценке экспертов ведомства, таким образом удастся минимизировать количество личных визитов граждан в его подразделения.