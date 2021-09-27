Российские школьники создадут умных помощников для учителей на «Уроке цифры» по искусственному интеллекту

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С 27 сентября по 10 октября школах по всей России пройдет «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект в образовании». Организаторами образовательной акции выступают АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России, содержание и программа урока разработаны стратегическим партнёром — Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке Сбера.

На «Уроке цифры»дети узнают что такое искусственный интеллект, принципы его работы, а также какую помощь оказывают технологии ИИ в профессиональной деятельности человека.

На практике учащимся будет предложен игровой тренажер, при помощи которого они смогут создать умного помощника преподавателю математики - алгоритм, умеющий распознавать рукописные тексты, искать и анализировать в нем ошибки и даже давать рекомендации преподавателю. «Урок цифры» по искусственному интеллекту и машинному обучению разработан доступно и увлекательно, интересен для школьников любых возрастных групп.

Петр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», прокомментировал образовательную акцию:

«Наш фонд открывает «Урок цифры» в новом учебном году. В этот раз мы выбрали очень близкую для школы тему — "Искусственный интеллект в образовании". Благодаря участию в проекте и учителя, и ребята сами смогут попробовать интегрировать искусственный интеллект в учебный процесс. Для нас важно показать школьникам возможности и варианты применения знаний из области цифровых технологий и искусственного интеллекта, ведь владение инструментами анализа данных и машинного обучения становятся всё более универсальными и важными для успешной деятельности в любой сфере».

Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика», в свою очередь отметил, что акция «Урок цифры» в партнерстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» проводится в третий раз. В прошлом году в рамках проекта проведено 111 открытых уроков, 24 000 учителей, ознакомивших с ИИ-технологиями более двух миллионов школьников.

Татьяна Трубникова, директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России рассказала, что «Урок цифры» показал себя как эффективный инструмент цифрового просвещения нового поколения и подчеркнула, что основы знаний по теме искусственный интеллект школьникам дают ведущие российские цифровые компании. Также она выразила надежду, что «Уроки цифры» стимулируют интерес и последующее обучение будущих высококлассных ИТ-специалистов.

Проект «Урок цифры» по искусственному интеллекту и машинному обучению реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». За три года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 38 млн раз.